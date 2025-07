Trump: governo do Brasil precisa mudar de rumo, parar de atacar oponentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo do Brasil precisa mudar de rumo, parar de atacar oponentes, em carta endereçada ao ex-chefe do Executivo brasileiro Jair Bolsonaro.

"Compartilho de seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado sobre os ataques à livre expressão - tanto no Brasil, como nos EUA - vindo do atual governo", diz Trump na mensagem publicada na plataforma Truth Social.