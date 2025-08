Trump exige que indústria farmacêutica baixe preços sob pena de represálias

Em cartas enviadas a 17 grandes empresas farmacêuticas, publicadas em sua plataforma Truth Social, Trump afirma que deseja que elas colaborem com sua administração para estabelecer uma série de mudanças dentro de um prazo de 60 dias.

"Caso se recusem a agir, utilizaremos todas as ferramentas do nosso arsenal para proteger as famílias americanas das contínuas práticas abusivas de preços dos medicamentos", escreveu, sem especificar qual punição será aplicada.