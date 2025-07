Trump espera fechar acordo sobre Gaza durante a semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 6, que um acordo sobre Gaza está próximo. "Estamos perto de um acordo sobre Gaza", declarou. "Eu acho que há boas chances de chegarmos a um acordo com o Hamas durante esta semana, relativo a vários dos reféns prisioneiros do grupo palestino", disse ele a jornalistas ao embarcar no avião presidencial em Nova Jersey rumo a Washington.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a caminho de Washington para tratar de um cessar-fogo no território palestino com Trump. Ao mesmo tempo, uma delegação israelense foi a Doha, no Catar, para negociações neste mesmo sentido. Antes de embarcar, Netanyahu disse que há 20 reféns vivos e 30 mortos.