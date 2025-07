Trump enviou carta para Jeffrey Epstein com desenho de mulher nua, diz jornal; presidente nega

A controvérsia sobre a forma como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidou com os registros da investigação de Jeffrey Epstein ganhou uma nova dimensão nesta quinta-feira, 17, enquanto seu governo se esforça para cumprir suas promessas de divulgar detalhes sobre o caso de tráfico sexual envolvendo um antigo amigo do republicano.

Trump prometeu uma ação judicial depois que o The Wall Street Journal descreveu uma carta sexualmente sugestiva que, segundo o jornal, tinha o nome do presidente americano e foi incluída em um álbum de 2003 para o aniversário de 50 anos de Epstein. O republicano negou ter escrito a carta, chamando-a de "falsa, maliciosa e difamatória".

Isso aconteceu após Trump falar que seus apoiadores eram "fracos" por pedirem mais registros da investigação de Epstein, depois de anos em busca do apoio político daqueles que acreditavam na teoria de que o caso era encoberto para proteger amigos ricos de Epstein. O milionário foi encontrado morto na prisão em 2019, quando aguardava julgamento por acusações federais de tráfico de meninas menores de idade

O presidente americano também tentou proteger a procuradora-geral, Pam Bondi, dos questionamentos sobre o caso, depois que ela voltou atrás em suas alegações sobre a existência de uma "lista de clientes" das elites que teriam participado dos crimes de Epstein e até mesmo alegou, sem provas, que os arquivos foram adulterados pelos democratas.

Divulgação de documentos

Em um governo que se orgulha de mudar a narrativa de histórias negativas, a saga de Epstein tem tido um poder de permanência notável, graças, em parte, às brigas internas nos altos escalões do governo, às críticas contundentes de Trump à sua própria base e à não divulgação dos documentos da investigação do caso.

A revelação de quinta-feira - juntamente com a frustração dos legisladores aliados de Trump no Capitólio - levou Trump a reverter abruptamente o curso e instruir Bondi a tentar tornar públicos alguns desses materiais.

A procuradora-geral disse que buscaria permissão judicial nesta sexta-feira, 18, para divulgar informações do grande júri, mas isso exigiria a aprovação de um juiz. Ela e Trump não falaram sobre as provas adicionais coletadas pelo FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, na ampla investigação que Bondi anunciou na semana passada que não divulgaria.

Carta revelada

A carta revelada pelo The Wall Street Journal foi supostamente coletada pela socialite britânica e ex-namorada de Epstein Ghislaine Maxwell, como parte de um álbum de aniversário para o financista em 2003, anos antes dele ser preso pela primeira vez em 2006 e, posteriormente, ter um desentendimento com Trump.

A carta com o nome de Trump inclui um texto emoldurado pelo contorno do que parece ser uma mulher nua desenhada à mão e termina com a frase "Feliz aniversário - e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso", de acordo com o jornal. O veículo descreveu o conteúdo da carta, mas não publicou uma foto que a mostrasse por completo.

Ghislaine foi presa em 2020 e condenada um ano depois sob a acusação de ter ajudado Epstein a atrair meninas para serem abusadas sexualmente.

Trump criticou a história em uma longa postagem nas redes sociais na noite de quinta-feira, dizendo que falou com o proprietário do jornal, Rupert Murdoch, e com sua principal editora, Emma Tucker, e disse a eles que a carta era "falsa". O presidente prometeu processar o jornal por causa da história. "Essas não são minhas palavras, não são a maneira como falo. Além disso, eu não faço desenhos", disse.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o The Wall Street Journal "deveria se envergonhar" por tê-la publicado. "Onde está essa carta? Vocês ficariam chocados se soubessem que eles nunca a mostraram para nós antes de publicá-la? Alguém honestamente acredita que isso soa como Donald Trump?", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Trump tenta seguir em frente

O governo Trump luta há quase duas semanas para conter as consequências do anúncio do Departamento de Justiça de que nenhuma outra prova do caso de Epstein em posse do governo seria divulgada ao público, apesar das promessas de transparência de Bondi.

A reviravolta do Departamento de Justiça em relação aos arquivos de Epstein não apenas enfureceu os partidários de Trump, mas também provocou uma discussão acalorada na Casa Branca, na semana passada, entre Bondi e o vice-diretor do FBI, Dan Bongino, que nenhuma das autoridades abordou publicamente.

O Departamento de Justiça ainda não forneceu uma contabilidade completa de sua reversão meses depois que Bondi distribuiu fichários para influenciadores conservadores na Casa Branca, onde se lia "Arquivos Epstein: Fase 1" e "a administração mais transparente". No início desta semana, Bondi se recusou a responder a perguntas de repórteres sobre os arquivos Epstein e seu relacionamento com Bongino.

Nesta quinta-feira, a Casa Branca fechou a porta para os pedidos de investigação adicional sobre a investigação de Epstein, dizendo que o presidente não recomendaria a nomeação de um advogado especial.

Apesar de seu governo ter alardeado durante meses a expectativa de liberação de mais documentos, Trump criticou seus próprios apoiadores no início desta semana por causa do furor em relação à saga dos arquivos Epstein. Trump chamou o caso de "farsa" e tentou colocar a culpa nos democratas, acusando os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, bem como o ex-diretor do FBI James Comey - sem provas - de terem inventado tais documentos.

Nesta quinta-feira, a controvérsia sobre os arquivos de Epstein atrapalhou os esforços da Câmara para aprovar um projeto de lei que reduz US$ 9,4 bilhões em gastos federais, já que os democratas usaram medidas processuais para forçar a votação da liberação dos documentos junto com o pacote.

Isso frustrou os republicanos da Câmara, que tentaram forjar uma solução que pudesse incluir uma resolução apoiando a liberação de arquivos "confiáveis" relativos a Epstein e suas atividades.