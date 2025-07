Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica, afirma Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venal crônica, uma doença comum para indivíduos acima dos 70 anos. A informação foi dita pela Casa Branca nesta quinta-feira, 17, durante uma coletiva de imprensa da porta-voz do presidente, Karoline Leavitt.

A divulgação do diagnostico, disse o pronunciamento da porta-voz, foi para dissipar especulações da imprensa sobre a saúde de Trump, que nos últimos dias apareceu com inchaços nos tornozelos e com a mão coberta de maquiagem.

Trump, no entanto, tem fama de se alimentar muito mal. Em 2020, Ronny Jackson, que foi médico da Casa Branca no primeiro mandato, admitiu que costumava colocar couve-flor escondida no purê de batatas do presidente em uma tentativa de mantê-lo saudável.