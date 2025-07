Trump diz que tarifas secundárias contra Rússia serão 'muito poderosas' e promete armas à Otan

Durante declarações na Casa Branca ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump criticou a condução do conflito por seu antecessor, Joe Biden. "A guerra da Ucrânia é uma guerra dos Democratas, uma guerra de Biden, não dos Republicanos", disse. Ele considerou que as negociações com Moscou "só continuam e continuam", sem avanços, e avaliou que o prazo de 50 dias que estabeleceu para discutir a paz "é bem curto".