Trump diz que reconhecimento da Palestina como um Estado pela França 'não tem peso nenhum'

Nesta quinta, 24, em publicação no X, Macron declarou que "fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que reconheceremos o Estado da Palestina". O presidente francês pediu pela implementação imediata de um cessar-fogo, a liberdade todos os reféns e fornecimento de ajuda humanitária maciça à população de Gaza.