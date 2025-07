Trump diz que 'provavelmente' enviará 12 cartas sobre tarifas a aliados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira (4) que seu governo enviará na segunda-feira (7) uma dúzia de cartas a vários aliados comerciais para informar sobre as tarifas que pretende impor a seus produtos.

O prazo estabelecido por Trump a dezenas de economias para negociar um acordo que evite a imposição de tarifas alfandegárias adicionais acaba em 9 de julho. Ele afirmou durante a semana que as tarifas devem variar entre 10% e 70%.

"Assinei algumas cartas e serão enviadas na segunda-feira, provavelmente 12", disse Trump à imprensa que o acompanhava a bordo do Air Force One.

No início de abril, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos de quase todos os aliados comerciais americanos. Ele pretendia adicionar nos dias seguintes uma parcela adicional para vários parceiros de Washington, como Taiwan e União Europeia.

Contudo, o republicano decretou uma suspensão das tarifas adicionais para iniciar negociações que, até agora, só resultaram em acordos nos casos do Reino Unido e do Vietnã.

A poucos dias do prazo final de 9 de julho, Trump disse que informará as novas tarifas aos diferentes países com o envio das cartas.