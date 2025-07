Trump diz que partido de Musk será 'ajuda' para republicanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a eventual criação de um partido político pelo bilionário Elon Musk será uma "ajuda" para os republicanos, apontando que "terceiros partidos sempre foram bons para mim", ao responder perguntas durante reunião do gabinete nesta tarde. No ano passado, o candidato independente Robert Kennedy Jr. deixou a corrida presidencial para apoiar Trump e se tornou o secretário da Saúde do republicano.

Ao ser questionado, Trump disse que confia no trabalho de todos os seus atuais secretários de governo. "Todos são ótimos. Se não forem, jogarei eles aos lobos, porque o que importa é nosso país", afirmou. Antes das desavenças com o republicano e do afastamento de funções na Casa Branca, Musk chegou a liderar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e teve seu trabalho elogiado pelo presidente, além de ter permissão para participar de reuniões de gabinete.

Ainda sobre questões de política doméstica, Trump voltou a criticar o candidato democrata Zohran Mamdani e afirmar que o "comunismo não pode vencer" nos EUA, acusando-o de não ter o necessário para governar. "Mas não vou me envolver", disse, logo antes de brincar sugerindo que pensa em tomar o controle da capital Washington para "consertar as coisas". Atualmente, a capital do país é governada pela prefeita democrata Muriel Bowser.