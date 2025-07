Trump diz que não planeja demitir presidente do Fed, mas não descarta

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (16) que não planeja demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, mas não descarta essa possibilidade.

A mensagem contraditória de Trump, após meses de ataques crescentes a Powell, elevou os rendimentos dos títulos US 30Y, que superaram 5%.

Trump disse, no entanto, que poderá fazer uma mudança na cúpula do Fed quando o mandato de Powell terminar no próximo ano.