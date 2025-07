Trump diz que tarifa de 50% é para países que "não temos nos dado muito bem"; Brasil está na lista

O Brasil está entre os países que enfrentarão a tarifa máxima de 50%. Segundo o governo americano, a medida é uma resposta à postura do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os EUA anunciaram a abertura de uma investigação sobre possíveis restrições à atuação de empresas de tecnologia americanas no Brasil, além de outras práticas comerciais consideradas "desleais".

A sinalização de que as tarifas começariam em 15% representa uma mudança em relação às declarações anteriores do presidente, que havia mencionado taxas de 10% a 15% para mais de 150 países. Em abril, Trump chegou a anunciar uma tarifa universal de 10% para quase todas as nações.

Apesar de inicialmente demonstrar interesse em firmar acordos bilaterais, Trump tem promovido as cartas tarifárias como "acordos" unilaterais e indicado que não pretende negociar amplamente. Ainda assim, deixou aberta a possibilidade de que países interessados possam firmar tratados que reduzam as tarifas.

Outros países, como Coreia do Sul, Índia e membros da União Europeia, ainda tentam negociar antes que as tarifas mais altas entrem em vigor. Trump afirmou que as conversas com a União Europeia estão "sérias" e que, caso o bloco abra seu mercado para empresas americanas, poderá pagar tarifas mais baixas.