O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou nesta quinta-feira (17) que solicitou à procuradora-geral do país, Pamela Bondi, a divulgação de todos os depoimentos do júri relacionados ao caso Jeffrey Epstein .

"Com base na quantidade ridícula de publicidade dada a Jeffrey Epstein, pedi à Procuradora-Geral Pam Bondi que produza todos os testemunhos pertinentes ao Grande Júri, sujeito à aprovação do Tribunal. Este GOLPE, perpetuado pelos democratas, deve acabar, agora mesmo", escreveu Trump na rede Truth Social.

Pouco depois, Pamela respondeu que a equipe está "pronta para solicitar ao tribunal amanhã a divulgação das transcrições do Grande Júri".

Grupos republicanos e apoiadores de Trump vêm pressionando o governo pela liberação completa dos arquivos do caso.

Esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

A divulgação de documentos , que somam aproximadamente 200 páginas, foi feita por Pamela Bondi e o Federal Bureau of Investigation (FBI), no dia 27 de fevereiro deste ano.

No lote, consta uma lista de evidências do caso, registros de voos e nomes de várias pessoas ligadas ao empresário, incluindo anotações sobre Donald Trump. O nome do presidente dos Estados Unidos aparece duas vezes, listado em maio de 1994, ao lado da ex-esposa, Marla Maples, e da filha Tiffany.