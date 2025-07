Trump descarta falar com Lula sobre tarifas neste momento e defende Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta sexta-feira (11) falar sobre tarifas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "agora", mas deixou a porta aberta para o futuro e voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, um "homem bom".

Trump, conservador, e Lula, de esquerda, não conversaram desde que, em janeiro, o republicano voltou ao poder após um primeiro mandato de 2017 a 2021, quando Bolsonaro, com quem simpatizava, governava o país.

A relação diplomática com o Brasil, já fria neste ano, piorou nos últimos dias, principalmente depois que Trump anunciou na quarta-feira tarifas de 50% para as importações brasileiras, em parte como punição pelo julgamento de Bolsonaro.

Antes de partir de Washington rumo ao Texas para visitar a área de inundações torrenciais, um jornalista perguntou a Trump se ele planejava falar com Lula sobre as novas tarifas alfandegárias que entrarão em vigor no dia 1º de agosto.