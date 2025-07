Trump critica lançamento de partido político por Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo o lançamento pelo empresário Elon Musk de um partido político em desafio ao "sistema de partido único" do país.

Musk, um ex-aliado que se tornou um crítico de Trump, havia anunciado na véspera a fundação do Partido da América.

"Acho ridículo criar um terceiro partido", disse o republicano, antes de embarcar no avião presidencial rumo a Washington. "Sempre foi um sistema bipartidário, acho que criar um terceiro partido apenas contribui para a confusão. Terceiros partidos nunca funcionaram. Podemos nos divertir com isso, mas acho ridículo."

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu mais cedo que as empresas de Musk incentivariam seu dono a se concentrar nos negócios, em vez da política. "Acho que os conselhos de administração de suas empresas gostariam que ele voltasse a dirigi-las, já que, nisso, ele é melhor do que ninguém", disse Bessent à rede de TV CNN, ao ser perguntado se o anúncio de Musk preocupava o governo.