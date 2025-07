Trump chega ao Texas após inundações devastadoras

O presidente Donald Trump chegou nesta sexta-feira (11) ao Texas, um estado do sul dos Estados Unidos devastado por inundações que causaram a morte de pelo menos 120 pessoas, em um momento em que a resposta das autoridades locais e federais à catástrofe gera polêmica.

No dia 4 de julho, chuvas torrenciais caíram no centro do Texas, provocando inundações repentinas enquanto muitos moradores dormiam.