Trump chama apoiadores de 'fracos' por acreditarem no que ele chama de 'farsa' Epstein

Sob pressão de parte da sua base de apoio por não divulgar detalhes da investigação federal sobre os crimes do financista Jeffrey Epstein, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se voltou contra seus próprios partidários nesta quarta-feira, 16, em post em sua rede social Truth Social. Amigo de Trump, Epstein teria cometido suicídio na cadeia em 2019 quando cumpria pena por pedofilia e tráfico sexual.

"Deixem esses fracos seguir em frente e fazer o trabalho dos Democratas, nem pensem em falar do nosso incrível e sem precedentes sucesso, porque eu não quero mais o apoio deles! Obrigado pela atenção a este assunto," acrescentou.

A retórica marca uma escalada para o presidente republicano, que já rompeu com alguns de seus apoiadores mais leais no passado, mas nunca com tanto fervor.