Trump assina decreto que impõe tarifas de 50% às importações brasileiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou por escrito nesta quarta-feira (30), por meio de um decreto, a elevação para 50% das tarifas adicionais sobre as importações brasileiras, anunciou a Casa Branca.

O presidente republicano considera que as ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".

"A perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos politicamente motivados do governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil", acusa a Casa Branca em um comunicado.

Washington afirma que membros do governo brasileiro "tomaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas americanas a censurarem o discurso político, expulsarem usuários de suas plataformas, entregarem dados confidenciais de usuários americanos ou modificarem suas políticas de moderação de conteúdo".

No início de julho, Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, pelo que considera uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro, que virou réu no julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.

Ele fez isso em sua plataforma Truth Social, em uma carta dirigida a Lula, que foi seguida por outra destinada a Bolsonaro, na qual o presidente republicano expressa solidariedade e pede uma mudança de "rumo" no Brasil.

No decreto, Trump anuncia que impõe 40 pontos percentuais (pp) de tarifas alfandegárias suplementares aos bens brasileiros importados, o que equivale a elevá-las para 50%. A sobretaxa entra em vigor em 6 de agosto.