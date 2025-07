Trump anuncia tarifas de 35% ao Canadá a partir de 1º de agosto

Republicano ameaçou punir países que retaliarem as taxas. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Canadá terá uma tarifa de 35% sobre suas exportações aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, anunciou nesta quinta-feira (10) o presidente norte-americano, Donald Trump, em carta endereçada ao primeiro-ministro canadense Mark Carney. Este é o 23º país afetado por taxas (veja lista no fim da reportagem).

"Em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá tomou represálias com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Canadá uma taxa de 35% sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos, à parte de todas as tarifas setoriais", disse Trump na carta, publicada em sua plataforma Truth Social.

Tarifas de 50%

Na quarta, Trump já havia anunciado a aplicação de tarifa de 50% para produtos brasileiros importados ao país. A taxa entrará em vigor a partir de 1º de agosto e é a maior anunciada a países nesta semana.

Trump publicou na Truth Social uma carta endereçada também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No texto, ele cita uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, que a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente é "uma desgraça internacional", e afirma que as tarifas se devem, "em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos".

Trump também afirma que a Suprema Corte brasileira emitiu "centenas de ordens SECRETAS e ILEGAIS de censura para plataformas de mídia social dos EUA".

Na carta, também prossegue afirmando que os Estados Unidos devem se afastar do relacionamento comercial antigo com o Brasil, que classificou como "longe do recíproco" e "engendrado pelas tarifas brasileiras, políticas não tarifárias e barreiras comerciais".

Ele ameaça com aplicação de tarifas no mesmo valor — além dos 50% — caso haja retaliação do governo brasileiro.

Taxas a outros países

Também por cartas publicadas em rede social, ele já havia anunciado taxas para outros 22 países desde segunda-feira (7). Em suas cartas, Trump alerta que punirá qualquer retaliação.