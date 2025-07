Trump anuncia tarifas de 30% para México e UE a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste sábado (12), que imporá tarifas de 30% ao México e à União Europeia.

As tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, afirmou Trump em duas cartas publicadas em sua plataforma, Truth Social, fazendo alusão ao papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE, respectivamente.

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump impôs tarifas abrangentes a aliados e concorrentes, o que agitou os mercados financeiros e aumentou os temores de uma recessão econômica global.

No entanto, seu governo está sob pressão para fechar acordos com diversos parceiros comerciais. Até o momento, as autoridades americanas divulgaram apenas dois acordos, com o Reino Unido e o Vietnã, além de tarifas recíprocas temporariamente mais baixas com a China.

As novas tarifas para o México são maiores do que a tarifa de 25% imposta por Trump no início deste ano, embora os produtos que entram nos Estados Unidos sob o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) estejam isentos.

"O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México fez não é suficiente", disse Trump em sua carta. "A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do México uma tarifa de 30% sobre os produtos mexicanos que entrarem nos Estados Unidos", acrescentou.

O Canadá recebeu anteriormente uma carta semelhante estabelecendo tarifas de 35% sobre seus produtos.

A taxa imposta à UE também é consideravelmente maior do que a tarifa de 20% anunciada por Trump para o bloco em abril.

Juntamente com dezenas de outras economias, a União Europeia, composta por 27 países, previu um aumento de suas tarifas americanas com uma base de 10% na quarta-feira, mas Trump adiou o prazo de implementação de suas novas taxas até 1º de agosto.

Desde o início desta semana, Trump enviou cartas para mais de 20 países informando-os sobre as tarifas que agora aplicará a cada um deles.

Bruxelas declarou, na sexta-feira, que estava disposta a chegar a um acordo com Washington para evitar o retorno das tarifas de 20%, e a carta mais recente sugere que as negociações continuarão.

A UE preparou tarifas de represália sobre os produtos americanos depois que Trump também impôs tarifas separadas às importações de aço e alumínio no início deste ano. Essas tarifas estão suspensas até 14 de julho.