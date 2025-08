Trump oficializa tarifas a diversos países e mantém Brasil com maior taxação; veja lista completa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , impôs tarifas recíprocas a diversos países nesta quinta-feira (31). As taxas variam entre 10% e 41% e entram em vigor em 7 de agosto.

O Brasil manteve os 10% de abril. No entanto, na quarta-feira (30), Trump assinou decreto que sobretaxa o país em 40% — a lista contém 694 exceções. Com isso, a maioria dos produtos brasileiros chega aos Estados Unidos com tarifas de 50%. A taxa extra começa a valer em 6 de agosto.