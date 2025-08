Trump anuncia tarifa de 25% para Índia e diz que país será punido por comprar da Rússia

Na publicação, o republicano cita que ao longo dos anos, a Índia e a Rússia fizeram poucos negócios porque as tarifas indianas seriam muito altas e possui barreiras comerciais "não monetárias mais rigorosas e desagradáveis do que qualquer país".

"Eles indianos sempre compraram a grande maioria de seu equipamento militar da Rússia e são os maiores compradores de ENERGIA da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia PARE COM A MATANÇA NA UCRÂNIA - TUDO ISSO NÃO É BOM!", escreveu.

Leia a mensagem completa

"Lembrem-se: embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são altas demais — entre as maiores do mundo — e porque impõem as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e ofensivas que qualquer país. Além disso, sempre compraram a maior parte de seus equipamentos militares da Rússia e são os maiores compradores de ENERGIA russa, junto com a China, justamente em um momento em que todos querem que a Rússia PARE DE MATAR NA UCRÂNIA — TUDO ISSO NÃO É BOM!

POR ISSO, A ÍNDIA PAGARÁ UMA TARIFA DE 25%, MAIS UMA PENALIDADE PELOS PONTOS ACIMA, A PARTIR DE 1º DE AGOSTO.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO. MAGA!"