Trump anuncia acordo comercial com Japão com tarifas de 15%

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (22) ter alcançado um acordo comercial com o Japão, que inclui "tarifas de 15%" sobre os produtos japoneses que entrarem nos Estados Unidos.

Trump está sob pressão para fechar acordos comerciais com dezenas de parceiros aos quais ameaçou com tarifas aduaneiras adicionais a partir de 1º de agosto se as negociações fracassarem. O Japão poderia estar exposto a sobretaxas de 25%.