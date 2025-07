Trump ameaça processar Wall Street Journal por artigo sobre carta para Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (17), processar o Wall Street Journal por um artigo sobre uma suposta carta com o desenho de uma mulher nua que ele teria enviado ao criminoso sexual Jeffrey Epstein em 2003.

O artigo, que não demorou a fazer barulho em Washington, diz que a carta a Epstein com a assinatura de Trump era parte de uma coleção para o aniversário de 50 anos do falecido financista, encontrado morto em sua cela em 2019 quando aguardava seu julgamento por suspeita de tráfico sexual.

"Ao editor do The Wall Street Journal... lhe foi dito diretamente por [a secretária de imprensa da Casa Branca] Karoline Leavitt, e pelo presidente Trump, que a carta era FALSA", escreveu Trump em sua rede, Truth Social.

"O presidente Trump processará o The Wall Street Journal, a NewsCorp, e o senhor [Rupert] Murdoch em breve. A imprensa tem que aprender a dizer a verdade e a não depender de fontes que provavelmente nem sequer existem", escreveu.

A suposta carta, que Trump nega ter escrito, é de conteúdo obsceno, assim como outras da coleção, segundo o artigo do WSJ. Contém várias linhas de texto datilografado dentro do contorno de uma mulher nua desenhada com marcador.