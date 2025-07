Trump ameaça impor tarifas de até 100% contra Rússia se não houver acordo com Ucrânia sobre cessar-fogo

Anúncios marcam reaproximação de Trump com a Ucrânia. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (14) que poderá impor um novo pacote de "tarifas severas" à Rússia caso não haja um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia nos próximos 50 dias. Segundo ele, as novas tarifas seriam de "cerca de 100%" sobre produtos russos, além das que já estão em vigor atualmente.

Durante uma reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump demonstrou descontentamento com a Rússia e com Putin e reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com o envio de ajuda militar à Ucrânia e com a manutenção da aliança atlântica.

— Vamos enviar mais armas para a Ucrânia, mas eles vão nos pagar. Fizemos um acordo hoje sobre isso — disse Trump que ainda afirmou que vão "enviar também os melhores equipamentos militares para a Otan".

Rutte, por sua vez, ressaltou que "as nações vão mover equipamentos rapidamente para a Ucrânia" e destacou a importância da pressão diplomática:

— Se eu fosse Putin, estaria levando negociações sobre Ucrânia mais a sério.

Na mesma linha, o presidente republicano afirmou estar desapontado com o presidente da Rússia:

— Estou desapontado com Putin, pois pensei que teríamos um acordo sobre Ucrânia há dois meses — acrescentou Trump, que pontuou que assuntos de comércio são "ótimos para resolver guerras".

Trump afirmou estar "muito infeliz com a Rússia" e lembrou que "já gastamos US$ 315 bilhões com essa guerra na Ucrânia, que é de Joe Biden, não minha".

Tarifas de 500% a aliados da Rússia

No Congresso, os senadores americanos preparam uma lei bipartidária que permitiria a Trump aplicar sanções "contundentes" contra a Rússia.

A lei permitiria ao presidente "ir atrás da economia de Putin e de todos os países que sustentam a máquina de guerra de Putin", declarou o senador republicano Lindsey Graham ao canal CBS.

— O pacote legislativo que estamos analisando daria ao presidente Trump a capacidade de impor tarifas de 500% a qualquer país que ajude a Rússia — explicou Graham, observando que poderiam ser incluídos países que compram produtos russos, como China, Índia e Brasil.

— Este é verdadeiramente um martelo disponível para o presidente Trump acabar com a guerra — acrescentou o influente senador.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que o projeto legislativo "é exatamente o tipo de apoio que pode aproximar a paz e fazer com que a diplomacia não seja vazia".

A ofensiva russa contra a Ucrânia se tornou mais intensa nas últimas semanas, coincidindo com o impasse das negociações promovidas pelos Estados Unidos para conter os combates.

Mudança de rota

As declarações marcam uma mudança na postura de Donald Trump diante do conflito. Recentemente, o presidente americano aumentou as críticas à Rússia e reduziu o tom em relação à Ucrânia.

No começo de seu segundo mandato, Trump havia adotado uma linha mais branda com a Rússia e demonstrou ceticismo em relação ao apoio americano à Ucrânia, tecendo críticas ao país e seu líder. Caminho inverso de seu antecessor, Joe Biden, que defendeu sanções duras contra a Rússia e reforçou o apoio militar à Ucrânia desde o início da guerra.

O presidente republicano melhorou a relação dos EUA com o governo russo e chegou a elogiar publicamente Vladimir Putin. A aproximação de Trump e Putin foi tida com surpresa devido à rivalidade histórica entre Estados Unidos e Rússia desde a Guerra Fria.

Em fevereiro, chegou a protagonizar um bate-boca com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca, acusando-o de não demonstrar gratidão suficiente pela ajuda dos EUA no confronto com Moscou.

Tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (9) a aplicação de tarifa de 50% para produtos brasileiros importados ao país. A taxa entrará em vigor a partir de 1º de agosto e é a maior anunciada a países nesta semana.

Também por cartas publicadas em rede social, ele já havia anunciado taxas para outros 20 países desde segunda-feira (7). (veja lista abaixo). Em suas cartas, Trump alerta que punirá qualquer retaliação.

Tarifas anunciadas pelos EUA a países