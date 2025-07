Trump ameaça impor tarifas adicionais de 10% sobre países que se "alinharem" com o Brics

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (7) que irá impor tarifa adicional de 10% aos países que se "alinharem" com o Brics.

Em outra publicação, o republicano anunciou que Cartas Tarifárias dos Estados Unidos e/ou Acordos com diversos países serão entregues a partir das 12h desta segunda (7), pelo horário de Washington (13h, no horário de Brasília).

No domingo, o Brics divulgou a “Declaração do Rio de Janeiro”. Parte do documento inclui a defesa do multilateralismo, sem citar os Estados Unidos.