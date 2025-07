Trump alcança acordos comerciais com Japão e Filipinas

Trump ameaçou dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos com novas tarifas aduaneiras a partir de 1º de agosto se as negociações fracassarem. O Japão poderia estar exposto a sobretaxas de 25%.

"Acabamos de fechar um acordo maciço com o Japão" no qual o país "pagará tarifas recíprocas aos Estados Unidos de 15%", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O pacto foi anunciado dois dias depois que a coalizão do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, sofreu uma derrota nas eleições do Senado.

O preço do arroz dobrou e temia-se que a situação piorasse com a ameaça de tarifas aduaneiras americanas de 25%.

Horas antes, Trump anunciou um acordo comercial com as Filipinas para a aplicação de tarifas de 19% sobre os produtos provenientes do arquipélago, em vez dos 20% com os quais havia ameaçado o país em uma carta enviada em 9 de julho.