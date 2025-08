Trump adia aumento de tarifas para o México por 90 dias

Trump disse que a conversa com a presidente do México foi "muito bem-sucedida".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (31) que não aumentará as tarifas sobre produtos mexicanos por 90 dias para negociar um "acordo comercial dentro desse prazo". A decisão ocorreu após uma conversa por telefone com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Claudia classificou a ligação como "muito boa", em uma mensagem no X. A segunda maior economia da América Latina estava exposta a tarifas aduaneiras adicionais de 30% a partir desta sexta-feira (1º) , quando expiraria o prazo para negociar acordos com Washington.

A tarifa pode ter grande impacto no país, que exporta 80% de seus produtos para território estadunidense graças ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual faz parte junto com os Estados Unidos e o Canadá.