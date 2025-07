Trump abre possibilidade de conversar com Lula sobre tarifas, "mas não agora"

Resposta de Lula

Após as declarações de apoio de Trump a Bolsonaro, Lula acusou os Estados Unidos de tentarem interferir em assuntos internos do Brasil e defendeu a soberania do país.

— O Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto à Organização Mundial do Comércio, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil.