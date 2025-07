Trinta feridos na explosão de posto de gasolina em Roma

A explosão, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, fez tremer as janelas de diversos edifícios na capital italiana.

Fabio Balzani, diretor do centro, disse que houve um primeiro incêndio no posto de gasolina por volta das 07h30 (2h30 em Brasília), e que por pouco se evitou uma "catástrofe".

O incidente teria sido causado por um vazamento de gás no momento em que um caminhão-tanque enchia os reservatórios do posto de gasolina.

A detonação foi ouvida por toda a cidade, e na internet circulam diversos vídeos nos quais é possível ver uma coluna de fumaça negra no local do incidente, no leste da capital.