Tribunal superior francês restabelece obrigação de verificar idade em sites de conteúdo adulto

Os sites de conteúdo adulto sediados na União Europeia e fora da França deverão exigir novamente a verificação de idade dos usuários, decidiu o mais alto tribunal administrativo da França nesta terça-feira (15).

Essa decisão invalida a suspensão dessa medida de verificação que havia sido emitida com urgência por um tribunal inferior.

"O Conselho de Estado rejeita, por falta de urgência, o pedido de suspensão da obrigação de verificar a idade dos usuários imposta a determinados serviços de distribuição de conteúdo pornográfico", disse o alto tribunal administrativo em um comunicado.

"YouPorn e Pornhub contra a parede. As manobras legais para não proteger as crianças não funcionam", comemorou no X a ministra de Assuntos Digitais, Clara Chappaz, que está muito comprometida com essa questão.

Juntamente com sua homóloga da pasta de Cultura, ela recorreu ao mais alto tribunal administrativo em um procedimento de emergência.

Ambos as ministras solicitaram a anulação da suspensão de uma ordem interministerial emitida em março.

Essa ordem obriga os sites de conteúdo adulto hospedados na UE, mas fora da França, a confirmar a idade dos usuários, com base em uma lei de 2024, para proibir o acesso de menores a estas plataformas.

Em resposta, a empresa Aylo (proprietária do YouPorn, Pornhub, etc.), um gigante deste setor com sede no Chipre, suspendeu o acesso às suas plataformas na França.

Contestada pela Hammy Limited, outra empresa do setor de filmes adultos também sediada no Chipre e que opera principalmente a plataforma XHamster, a ordem foi suspensa em meados de junho pelo tribunal administrativo de Paris.

Em sua decisão, o Conselho de Estado considerou que o critério de urgência, que é necessário no caso de uma ação de suspensão, não foi atendido.

A mais alta instância administrativa, também solicitada por meio de um recurso com base no excesso de poder, ainda não decidiu sobre os méritos do caso.

A obrigação da verificação de idade dos usuários de sites de pornografia é o tema de uma batalha contínua entre determinadas plataformas e o governo francês.

Desde a lei de 2024 e a publicação pela Arcom (a autoridade reguladora francesa) de um guia sobre os meios disponíveis para a verificação de idade, alguns sites contestaram essa obrigação, citando principalmente questões de segurança do usuário.

De acordo com os critérios definidos pela Arcom, os sites são obrigados a oferecer a seus usuários vários métodos de conexão, sendo que pelo menos um deles deve permitir o "duplo anonimato", ou seja, a possibilidade de não revelar sua identidade ao site.

Outros países, como Reino Unido e Alemanha, também impõem restrições baseadas na idade para o acesso a sites de conteúdo adulto.