Tribunal da ONU rejeita pedido de libertação do 'açougueiro da Bósnia' Ratko Mladic

Em 2021, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia o condenou por seu papel, entre outros, no massacre de Srebrenica, na qual 8 mil homens e adolescentes muçulmanos foram assassinados pelas forças sérvias da Bósnia em julho de 1995.

Contudo, uma juíza do Mecanismo Residual para os Tribunais Penais Internacionais, a corte encarregada de tramitar os casos pendentes do tribunal de crimes de guerra da Iugoslávia, afirmou que seu estado não condizia com os requisitos de "doença terminal aguda" necessários para sua libertação.