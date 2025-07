Trabalhador agrícola em estado crítico após operação migratória perto de Los Angeles

"Ele foi perseguido por agentes do ICE [Serviço de Imigração e Alfândega], e nos disseram que ele caiu de uma altura de mais de 9 metros. A vida do meu tio está em estado crítico, e os médicos nos disseram que ele não sobreviverá. Seus ferimentos são catastróficos. Mas seu coração ainda está batendo", disse a família.

Uma porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS), Tricia McLaughlin, disse à AFP que o homem "não estava e não esteve sob custódia" da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) ou do ICE.

Em sua publicação no X, Trump disse ter visto imagens de "bandidos" atirando pedras e tijolos em veículos do ICE, causando "danos tremendos".

Trump, que fez campanha com a promessa de deportar milhões de imigrantes em condição irregular, está envolvido em um confronto sobre a aplicação da lei da imigração com a Califórnia, governada pelos democratas.

No mês passado, o presidente republicano enviou milhares de soldados da Guarda Nacional a Los Angeles para reprimir os protestos contra as batidas policiais de agentes federais contra imigrantes sem documentos.

A juíza distrital Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenou o fim dessas prisões, que, segundo ela, estão sendo feitas "com base apenas na raça", ou no fato de a pessoa falar espanhol ou inglês com sotaque, ou no seu local de trabalho.