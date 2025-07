Texas tem alerta de chuva forte e novas inundações; número de mortes por enchente já passa de cem

Entenda

Um acampamento cristão de verão para meninas foi devastado pelas enchentes . Pelo menos 27 pessoas entre campistas e monitores do local morreram. As instalações do Camp Mystic ficam às margens do Rio Guadalupe.

O Rio Guadalupe tem cerca de 370 quilômetros de extensão. Ele nasce no condado de Kerr, no Texas, e flui para o sudeste, passando por cidades como Kerrville, New Braunfels e Victoria, antes de desaguar na baía de San Antonio, no Golfo do México. O rio é um importante curso d’água para todo o centro-sul do Estado. Há um histórico de enchentes e tragédias com a elevação do Guadalupe.