Tesouro dos EUA anuncia sanções contra dirigentes financeiros ligados ao Hezbollah

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (3) novas sanções contra sete altos funcionários e uma empresa vinculada à instituição financeira libanesa Al-Qard Al-Hassan (AQAH), supostamente controlada pelo Hezbollah. A AQAH já havia sido sancionada em 2007 por facilitar o acesso do grupo à rede financeira formal e por burlar sanções americanas.

"Por meio de seus cargos na AQAH, esses funcionários buscaram ofuscar os interesses do Hezbollah em transações aparentemente legítimas com instituições financeiras libanesas", disse o vice-secretário do Tesouro, Michael Faulkender.

Entre os sancionados estão Nehme Ahmad Jamil, chefe dos departamentos de auditoria e negócios da AQAH e coproprietário da empresa Tashilat SARL, também sancionada; Issa Hussein Kassir, responsável por logística; e Samer Hasan Fawaz, diretor de administração. O Tesouro também identificou envolvimento direto desses indivíduos com compra de ouro, gestão de contas bancárias em nome do Hezbollah e apoio a instituições financeiras já sancionadas, como o Jammal Trust Bank.

As sanções foram impostas com base em ordem executiva que trata de indivíduos e entidades ligados ao terrorismo global. "A medida reforça o compromisso do Tesouro em apoiar os esforços do novo governo libanês para limitar a influência do Hezbollah, num momento em que entidades como a AQAH continuam a enfraquecer a já frágil economia libanesa", afirma o comunicado.