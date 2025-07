Terremotos deixam quatro mortos e danificam centenas de casas na Guatemala

Os movimentos mais fortes deste "enxame de sismos" alcançaram 4,8 e 5,7 graus, com epicentros nas cidades de Amatitlán e Alotenango, próximas à capital, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, USGS.

A Coordenação para a Redução de Desastres (Conred) indicou que o número de mortos aumentou para quatro com a descoberta do corpo do adolescente em uma vila, no município de Santa María de Jesús, o mais afetado pelos abalos sísmicos.