Terremoto na Rússia provoca tsunami em países do Pacífico; veja os impactos 

O terremoto registrou magnitude 8,8 e teve seu epicentro na costa de Petropavlovsk, na península de Kamchatka, a cerca de 100 quilômetros da costa. Antony Quintero / AFP

Um terremoto na costa da Rússia, um dos mais fortes já registrados, provocou tsunamis em diferentes países na costa do Oceano Pacífico, com ondas de até 4 metros nesta quarta-feira (30) e alertas de evacuação dos Estados Unidos à Colômbia. Não há registros de morte, até o momento.

O terremoto registrou magnitude 8,8 e teve seu epicentro na costa de Petropavlovsk, na península de Kamchatka, a cerca de 100 quilômetros da costa, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor ocorreu na madrugada de quarta-feira (30), no horário local, por volta das 20h24min de terça-feira (29) em Brasília.

O terremoto é o mais forte desde 2011, quando tremores e tsunami atingiram Fukushima, no Japão. De acordo com a universidade americana Michigan Tech, terremotos com magnitude de 8,0 ou mais podem destruir totalmente comunidades perto do epicentro.

A Península de Kamchatka é o ponto de colisão das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, tornando-a uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo.

Países atingidos

Mais de 11 horas após o terremoto, autoridades russas informaram que o alerta de tsunami havia sido levantado. Autoridades do Japão, Estados Unidos (EUA), México, Chile, Guatemala, Equador, Peru e Costa Rica também emitiram alertas de novas ondas. Veja vídeo do alerta de tsunami e sirenes na região da baía de Sagami, feito pelo Observatório de terremotos de Oiso, na Prefeitura de Kanagawa, no Japão:

As medidas incluem evacuações, suspensão de atividades marítimas e recomendações para manter distância das áreas costeiras. Os tsunamis são ondas provocadas por terremotos, erupções vulcânicas subaquáticas, bem como por deslizamentos submarinos.

Impactos severos

Até então, o território russo foi o mais afetado pelo fenômeno, registrado no extremo leste do país. Conforme a agência estatal russa Tass, mais de 30 tremores foram registrados na península de Kamchatka, após o terremoto de magnitude 8,8 registrado a cerca de 100 quilômetros da costa.

Um tsunami inundou o porto de Severo-Kurilsk, nas Ilhas Curilas, a cerca de 350 quilômetros do epicentro do terremoto, segundo o serviço regional de monitoramento sísmico. As ondas na região chegaram a até 4 metros de altura e alcançaram 400 metros terra adentro, segundo o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências.

A água atingiu um memorial da Segunda Guerra Mundial, afirma o prefeito do distrito das Ilhas Curilas do Norte, Alexander Ovsiannikov. Quase 2 mil pessoas foram evacuadas. O terremoto provocou um tsunami de 3 a 4 metros em Elizovskiy, na região de Kamchatka.

Terremoto de magnitude 8,7 é registrado na costa da Rússia. USGS / Divulgação

No momento em que o terremoto atingiu a cidade de Petrapavlosk, uma equipe médica operava um paciente no hospital local. Os profissionais precisaram segurar o paciente para evitar acidentes enquanto a sala de operação tremia com o abalo sísmico.

— Saímos correndo de roupa íntima com as crianças. Por sorte, havíamos deixado uma mala com água e roupas perto da porta. Rapidamente a pegamos e corremos... foi assustador — disse uma moradora de Kamchatka à agência de notícias estatal Zvedza.

Os impactos também foram fortes no Japão. Ondas atingiram a costa de Hokkaido, no norte do país, e Ibaraki e Chiba, a leste de Tóquio, em imagens transmitidas pela televisão pública japonesa NHK. Ondas de 50 centímetros foi detectadas no porto de Ishinomaki, norte do Japão, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

Inicialmente, o Japão emitiu alerta de evacuação para quase 2 milhões de pessoas. Mas, na noite desta quarta-feira (30), o serviço meteorológico rebaixou o nível de risco nas regiões de Ibaraki e Wakayama para "aviso". Uma mulher morreu após cair de um penhasco com seu carro enquanto tentava sair de uma das áreas sob alerta, informou a imprensa japonesa.

Uma onda de tsunami de 1,3 metro atingiu Miyagi, um porto ao norte da província de Iwate. No nordeste, trabalhadores da usina nuclear de Fukushima, devastada por um tsunami em 2011, foram evacuados por precaução, informou a operadora. Além de Iwate, foram atingidas cidades costeiras como Kushiro, Takahagi e Hitachinaka.

Leia Mais Como a magnitude dos terremotos é medida?

Alertas na América Latina e nos EUA

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis do Alasca (EUA) informou que alguns locais ainda poderão sentir os impactos do tsunami por horas – como em Adak, uma comunidade de cerca de 70 pessoas nas Ilhas Aleutas. Foram observadas na região ondas com menos de 30 centímetros acima do nível da maré, nas comunidades de Amchitka e Adak.

Terremoto no Oceano Pacífico traz tsunami para as regiões da Rússia e Japão. ANN / Reprodução

Um alerta de tsunami foi emitido para o Havaí, com as primeiras ondas previstas para chegarem após 19h, no horário local. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, em Honolulu, informou que o tsunami poderia causar danos ao longo da costa de todas as ilhas havaianas. O Condado do Havaí cancelou a ordem de evacuação para áreas costeiras inundadas.

Grande parte da costa do Pacífico da América do Norte, que se estende da Colúmbia Britânica, no Canadá, até a costa oeste dos Estados Unidos e o México, estava sob alerta de tsunami. Ondas de até 1,7 metro também eram possíveis em Crescent City, no norte da Califórnia, que estava sob alerta de tsunami e acionou suas sirenes.

O Departamento de Gerenciamento de Emergências do Oregon informou via redes sociais que ondas pequenas deveriam atingir partes da costa do Estado a partir das 23h40min, no horário local, com alturas entre 30 e 91 centímetros. O departamento orientou que as pessoas fiquem longe de praias, portos e marinas e permaneçam em locais seguros, longe da costa, até que o alerta seja suspenso.