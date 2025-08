Terremoto na Rússia é o mais intenso desde 2011, ano da tragédia de Fukushima, no Japão

Ondas de até 4m atingiram áreas costeiras desabitadas da Rússia. HANDOUT / Geophysical Service of the Russi

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a costa da Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, nesta quarta-feira (30), é o mais intenso desde o sismo de Tōhoku, que devastou o nordeste do Japão em 2011, provocando um tsunami e o acidente nuclear em Fukushima. As informações são do portal g1.

Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi localizado no mar, a cerca de 320 quilômetros da costa russa, com profundidade de 36 km. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu alertas para Japão, Alasca, Havaí, partes do Canadá e da costa oeste dos Estados Unidos.

Ondas de até 4m atingiram áreas costeiras desabitadas da Rússia. Até o momento, não há registro de mortes, mas pelo menos 12 cidades da região de Kamchatka relataram danos estruturais e falta de energia elétrica.

No Japão, autoridades informaram que ondas de até 1m20cm chegaram às regiões de Hokkaido e Aomori. Escolas foram fechadas e cerca de 20 mil pessoas, evacuadas. Nos Estados Unidos, praias foram interditadas no Havaí e na Califórnia como medida preventiva.

Sexto tremor mais forte

Ondas de até 1m20cm atingiram a costa de Hokkaido, no Japão. ANN News / Reprodução

Com magnitude 8,8, o tremor é o sexto mais forte já registrado desde o início das medições modernas. Supera eventos recentes de grande impacto, como o da Turquia e Síria em 2023 (7,8) e o do Alasca em 2021 (8,2). É também o maior desde o terremoto de 9,1 graus que atingiu o Japão em 11 de março de 2011.

Naquele episódio, mais de 18 mil pessoas morreram, e o país enfrentou uma das maiores catástrofes nucleares da história, com o colapso da usina de Fukushima. Desde então, o Japão foi atingido por dezenas de tremores, mas nenhum com a mesma intensidade — o mais recente, em janeiro de 2024, causou mais de 600 mortes na Península de Noto, com magnitude 7,6.

Outro grande sismo ocorreu no Nepal, em 2015, com magnitude 7,8, deixando cerca de 9 mil mortos e destruindo parte da capital Katmandu. Em 2012, a região de Sumatra, na Indonésia, também foi atingida por um forte tremor de 8,6 graus, que gerou alerta global de tsunami, mas sem vítimas.

Tremores são comuns na região

Localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, a Península de Kamchatka está em uma das zonas de maior atividade sísmica e vulcânica do planeta, que inclui países como Japão, Indonésia, Chile, México e Nova Zelândia. A região já havia registrado um terremoto de magnitude 9,0 em 1952, um dos mais intensos do século 20.

Desde 2011, o mundo registrou ao menos 10 terremotos com magnitude superior a 8,0 — até agora, nenhum deles havia superado os 8,6 de Sumatra em 2012 (veja lista ao final).

Tsunami perde força, mas autoridades mantêm alerta

Segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, as ondas provocadas pelo tremor já perderam força. Ainda assim, permanecem os riscos de correntes marítimas anormais e marés elevadas em diversas regiões do Pacífico.

Autoridades costeiras seguem monitorando o deslocamento das ondas e orientam a população a evitar áreas de risco pelas próximas 24 horas.

Os maiores terremotos da história

O tremor de Kamchatka é agora classificado como o sexto mais forte da história. Veja os maiores já registrados:

Valdivia, Chile (1960): magnitude 9,5 — Cerca de 1.655 mortes, tsunami devastador que atingiu Havaí, Japão e Filipinas Alasca, EUA (1964): magnitude 9,2 — 131 mortes, cidades destruídas e tsunami que atingiu diversos países Sumatra, Indonésia (2004): magnitude 9,1 — Mais de 283 mil mortes, o tsunami mais letal da história Tōhoku, Japão (2011): magnitude 9,1 — Mais de 18 mil mortos, 130 mil desabrigados, desastre nuclear em Fukushima Kamchatka, Rússia (1952): magnitude 9,0 — Gerou tsunami com impactos no Havaí, Califórnia e Alasca Kamchatka, Rússia (2025): magnitude 8,8 — Gerou alerta de tsunami em cinco países

Outros eventos com magnitude 8,8 ou superior incluem:

Equador-Colômbia (1906) — tsunami matou 1,5 mil pessoas

— tsunami matou 1,5 mil pessoas Maule, Chile (2010) — 523 mortes e grandes perdas econômicas

— 523 mortes e grandes perdas econômicas Ilhas Rat, Alasca (1965) — tsunami de 10m70cm; sem mortes

— tsunami de 10m70cm; sem mortes Alasca, EUA (1946) — tsunami mortal que atingiu Havaí e Califórnia

— tsunami mortal que atingiu Havaí e Califórnia Assam, Tibete (1950) — 1.530 mortos e devastação na região

— 1.530 mortos e devastação na região Sumatra, Indonésia (2012) — danos limitados e dois mortos

— danos limitados e dois mortos Sumatra, Indonésia (2005) — pelo menos mil mortos

— pelo menos mil mortos Alasca, EUA (1957) — destruição no Havaí com tsunami de 15m

— destruição no Havaí com tsunami de 15m Atacama, Chile (1922) — mais de cem mortos por tsunami

— mais de cem mortos por tsunami Tual, Indonésia (1938) — grandes danos e tsunamis regionais

— grandes danos e tsunamis regionais Ilhas Curilas, Rússia (1963) — sem número de mortos informado

— sem número de mortos informado Kamchatka, Rússia (1923) — sem número de mortos informado

— sem número de mortos informado Arequipa, Peru (2001) — 74 mortos, incluindo por tsunami

— 74 mortos, incluindo por tsunami Honshu, Japão (1933) — cerca de 3 mil mortos

Qual a maior magnitude possível?

Tsunami atingiu a ilha de Paramushir, na Rússia, nesta quarta-feira (30). Handout / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences / AFP

A energia liberada no epicentro de um terremoto é chamada de magnitude e é medida pela escala Richter. Essa escala é logarítmica: cada ponto a mais representa uma energia cerca de 32 vezes maior que o anterior.

Embora não exista um limite teórico absoluto, cientistas estimam que, dadas as características da crosta terrestre, o maior terremoto possível teria magnitude entre 9,5 e 10. Até hoje, o mais forte registrado foi o de Valdivia, no Chile, em 1960, com 9,5. O tremor em Kamchatka, nesta terça-feira, atingiu 8,8.