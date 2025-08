Terremoto de magnitude 8,8 atinge Rússia e provoca tsunami; abalo alcança outros quatro países

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Rússia nesta terça-feira (29), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Após o tremor, tsunami atingiu a costa do país e do Japão.

O epicentro foi a cerca de 100 quilômetros da costa da península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia.

Conforme o ministro regional de Kamchatka, Sergei Lebedev, ondas com altura de três a quatro metros já foram registradas em parte da península, de acordo com a Reuters. Há registros de pessoas com ferimentos leves, segundo o ministro da Saúde de Kamchatka, Oleg Melnikov, à agência estatal russa Tass.

Uma cidade portuária, no extremo leste da Rússia, foi inundada pelo tsunami, informou o Ministério de Emergências. Por lá, vivem cerca de 2 mil pessoas.

Alerta de tsunami para EUA, Japão e outros países

A Agência Meteorológica do Japão colocou toda a costa leste do país em alerta para ondas que podem superar três metros. Uma primeira, de 30 centímetros foi registrada na principal ilha do norte, Hokkaido, conforme a NHK.

Após o alerta no Japão, trabalhadores evacuaram a usina nuclear de Fukushima.

"Retiramos todos os trabalhadores e funcionários" da usina que foi fechada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à reportagem da AFO uma porta-voz da Tokyo Electric Power Company (TEPCO), empresa que opera a usina. Ela acrescentou que nenhuma "anomalia" foi observada no local.

O USGS alerta para a possibilidade de que ondas superiores a três metros também possam podem atingir ilhas do noroeste do Havaí, nos Estados Unidos. Há ainda avisos para a costa oeste do Canadá e Estados Unidos, em menor grau.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um comunicado nas redes sociais alertando à população população sobre o cenário.

"Devido a um grande terremoto ocorrido no Oceano Pacífico, um Alerta de Tsunami está em vigor para quem mora no Havaí. Um Alerta de Tsunami está em vigor para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está no caminho. Visite tsunami.gov/ para obter as informações mais recentes. MANTENHA-SE FORTE E SEGURO!", escreveu.

Ponto de encontro de placas tectônicas

O governador de Kamtchatka afirmou que este pode ser o terremoto mais forte em décadas. Ainda não há registro de feridos. As autoridades pediram para que a população se afaste imediatamente das áreas costeiras.

Há pouco mais de uma semana, em 20 de julho, um terremoto de magnitude 7,4, seguido de numerosas réplicas, sacudiu essa mesma região, sem causar danos importantes.

A península de Kamchatka é o ponto de encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna esta região uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.

Tremores na América Central

Nesta terça-feira (29), a Guatemala registrou dois terremotos, de magnitudes 5,8 e 6, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). Os tremores aconteceram na região leste do país, próximo da região de fronteira com El Salvador.

De acordo com a Associação Municipal de Bombeiros, pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, disse que está avaliando os efeitos dos sismos.

Magnitude

De acordo com a universidade americana Michigan Tech, o potencial de danos que cada intervalo de magnitude causa é das seguintes dimensões:

Até 2,5: Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram.

Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram. De 2,5 a 5,4: É sentido, mas causa apenas pequenos danos.

É sentido, mas causa apenas pequenos danos. De 5,5 a 6,0: Danos a edifícios e outras estruturas.

Danos a edifícios e outras estruturas. De 6,1 a 6,9: Causam muitos danos em áreas densamente povoadas.

Causam muitos danos em áreas densamente povoadas. De 7,0 a 7,9: É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas.

É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas. De 8,0 ou mais: É um terremoto ainda mais forte, que pode destruir totalmente comunidades perto do epicentro.

Segundo o USGS, um terremoto tem uma única magnitude, mas o registro desse número pode ser revisado pelos sismógrafos com novos dados.

A escala para medir terremotos mais conhecida é a Richter, mas na prática ela já está em desuso, de acordo com o G1.

Alertas foram emitidos para o Canadá, México e China

A agência de preparação para emergências da Colúmbia Britânica, no Canadá, informou que ondas de menos de 30 centímetros devem atingir Tofino por volta de 3h desta quarta-feira (30) no horário de Brasília. Um aviso de tsunami abrange grande parte da costa da Colúmbia Britânica, e a agência afirmou que são esperadas “múltiplas ondas ao longo do tempo”.

No México, a Marinha informou que ondas entre 30 e 100 centímetros (1 a 3,3 pés) são esperadas na costa do Pacífico mexicano após o tsunami provocado pelo terremoto de magnitude 8,8 no Extremo Oriente da Rússia.

Em um relatório, o centro de alerta de tsunamis disse que as ondas começarão a atingir a costa norte, em Ensenada, próximo à Califórnia, por volta das 3h22min, pelo horário de Brasília.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Ministério dos Recursos Naturais da China emitiu um alerta para partes da costa leste do país, abrangendo as províncias de Xangai e Zhejiang.

A previsão é de que as ondas possam alcançar entre 1 metro.

Xangai e Zhejiang já estão em estado de alerta devido à previsão de que o tufão CoMay atinja a província de Zhejiang nesta quarta-feira (30).

Creche destruída após terremoto na Rússia Serviço de Imprensa do Ministério de Emergências da Rússia / Via AP/G1

Equipes de resgate da Rússia encontraram uma escola com a estrutura danificada após o terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste do país, segundo a Associated Press. O prédio fica na região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Península de Kamchatka. Até o momento, não se sabe se havia crianças no interior do colégio.

Após o terremoto principal, outros 30 tremores de menor intensidade foram registrados na região. A informação foi divulgada pelo Serviço Geofísico do país nesta quarta (30).

Ainda segundo o órgão, a magnitude dos tremores variou entre 2 e 5 na escala sísmica.

As autoridades russas declararam estado de emergência nas Ilhas Curilas.

Anteriormente, foi informado que diversas ondas inundaram o porto pesqueiro de Severo-Kurilsk, principal cidade das ilhas, e interromperam o fornecimento de energia na região. As autoridades russas afirmaram que ondas de tsunami superiores a 3 metros atingiram Severo-Kurilsk.

Como rescaldo do terremoto, o tsunami atinge a costa do estado do Havaí, nos Estados Unidos, afirmou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês). O governador do estado do Havaí, nos Estados Unidos, Josh Green, afirmou que todos os voos de partida e chegada a Maui foram cancelados por conta do tsunami que atinge a região.

As águas também atingiram a costa da Califórnia, no início desta quarta-feira (30) e está sendo registrado no medidor de marés da cidade de Arena Cove, no estado, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês). As ondas seguem em direção ao sul do estado, informou o órgão.