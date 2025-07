Telhado de escola desaba na Índia e deixa sete crianças mortas e dezenas presas nos escombros

Sete crianças morreram após o telhado de uma escola desabar na Índia nesta sexta-feira (25). A imprensa indiana afirma que o acidente ocorreu no Estado de Rajastão, a oeste do país.

Ainda de acordo com a TV local, dezenas de crianças estão presas nos escombros . Estima-se que ao menos 26 tenham ficado feridas e outras 32 foram retiradas em segurança do local, conforme o g1 .

Imagens exibidas por canais de notícias mostravam moradores reunidos no local do desabamento, enquanto as autoridades usavam um guindaste para remover os destroços. Ainda segundo a imprensa, os estudantes estavam assistindo a aulas em uma escola pública em Jhalawar quando o prédio desabou.