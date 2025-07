Tarifas de Trump podem causar "espiral de preços altos e estagnação" na economia mundial, diz Itamaraty na OMC

Em discurso nesta quarta-feira (23) na Organização Mundial do Comércio (OMC), o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Philip Gough, contestou as tarifas anunciadas por Donald Trump ao Brasil. O tarifaço — anunciado em 9 de julho — entra em vigor em 1º de agosto, com taxas adicionais de 50% aos produtos brasileiros.