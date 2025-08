Tarifa de até 77% sobre produtos brasileiros na Venezuela foi causada por erro em sistema, dizem autoridades

Erro no sistema venezuelano teria causado cobrança de tarifas a produtos brasileiros. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Venezuela voltou a isentar de impostos os produtos brasileiros exportados ao país após um erro no sistema venezuelano de validação dos certificados de origem. A informação foi divulgada pelo governo de Roraima e a Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria, conforme publicado pelo g1.

O problema começou porque os certificados de origem, documento obrigatório que acompanha as exportações de Roraima, não estavam sendo reconhecidos pela Venezuela. Isso levou à cobrança de tarifas que podem chegar a 77% sobre os produtos brasileiros.

A cobrança teria iniciado no dia 18 de julho e contrariava o Acordo de Complementação Econômica (ACE) nº 69, firmado em 2012, que garante tarifa zero para produtos brasileiros desde que estejam acompanhados do certificado de origem.

— Conversei com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Santa Elena de Uairén, que confirmou que o sistema de importação da Venezuela foi ajustado e já está operando normalmente — disse o presidente da Câmara e coordenador de Negócios Internacionais da Secretaria de Agricultura de Roraima, Eduardo Oestreicher.

O governo de Roraima também confirmou que o órgão tributário venezuelano retomou a emissão dos benefícios fiscais, e as cargas na aduana já não pagam mais a tarifa cheia, mas sim a tarifa com isenção prevista no acordo.

Negociação para reversão

Diante do problema, a Câmara de Comércio de Roraima pediu ajuda à Embaixada do Brasil em Caracas, na terça-feira (22), para intermediar o diálogo com as autoridades venezuelanas e restabelecer as condições do acordo.

Na sexta-feira, o governo brasileiro informou que os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) acompanhavam a situação dos exportadores brasileiros na Venezuela.