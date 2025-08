Tailândia é 'presa' da superpopulação de leões domesticados

Atrás de sua garagem, em uma rua como tantas outras de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tharnuwarht Plengkemratch instalou duas leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado "Big George", seus mascotes.

De Chiang Mai, Tharnuwarht detalha aos seus três milhões de seguidores no TikTok o cotidiano de seus três felinos, que "gostam de brincar e são carinhosos".

"Quero mostrar que os leões podem se dar bem com os humanos", afirma, embora suas interações -cautelosas- dentro do recinto do "Big George" se limitem a minutos.