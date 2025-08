Tailândia e Camboja concordam com cessar-fogo 'imediato e incondicional', diz Malásia

A Tailândia e o Camboja concordaram com um cessar-fogo "imediato e incondicional" em um avanço significativo para resolver os confrontos na fronteira, que entraram no quinto dia, disse o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, nesta segunda-feira, 28.

Ibrahim, que presidiu as negociações como chefe do bloco regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), afirmou que ambos os lados chegaram a um entendimento comum para tomar medidas para retornar à normalidade após o que ele chamou de "discussões francas".

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, e o primeiro-ministro interino tailandês, Phumtham Wechayachai, concordaram com um "cessar-fogo imediato e incondicional" a partir da meia-noite desta terça-feira, 29, no horário local, disse Ibrahim ao ler uma declaração conjunta.

"Este é um primeiro passo vital para a redução da tensão e a restauração da paz e da segurança", afirmou o primeiro-ministro da Malásia.

Reconstrução da confiança

Militares e autoridades de ambos os lados também realizarão reuniões para amenizar as tensões na fronteira, disse ele. Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Malásia, Camboja e Tailândia foram instruídos a "desenvolver um mecanismo detalhado" para implementar e monitorar o cessar-fogo, a fim de garantir uma paz duradoura, acrescentou.

Hun Manet e Wechayachai elogiaram o resultado da reunião e apertaram as mãos no final da breve entrevista coletiva. O primeiro-ministro cambojano disse que espera que as relações bilaterais possam voltar ao normal em breve, para que cerca de 300 mil moradores evacuados de ambos os lados possam voltar para casa. É "hora de começar a reconstruir a confiança e a cooperação entre a Tailândia e o Camboja", disse ele. Já Phumtham disse que o resultado refletia "o desejo da Tailândia por uma resolução pacífica".

"Sinto falta da minha casa"

Os combates eclodiram na última quinta-feira, 24, depois que uma explosão de mina terrestre ao longo da fronteira feriu cinco soldados tailandeses. Ambos os lados se culparam mutuamente pelo início dos confrontos, que mataram pelo menos 35 pessoas e deslocaram mais de 260 mil pessoas de ambos os lados. Os dois países chamaram de volta seus embaixadores e a Tailândia fechou todas as passagens de fronteira com o Camboja, com exceção dos trabalhadores cambojanos imigrantes que voltavam para casa.

A reunião na Malásia ocorreu após pressão direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alertou que os EUA podem não prosseguir com acordos comerciais com nenhum dos dois países se as hostilidades continuarem. A declaração conjunta afirmou que os EUA são coorganizadores das negociações, com a participação da China. Os embaixadores da China e dos EUA na Malásia participaram da reunião, que durou mais de duas horas.

A violência marca um raro caso de confronto militar aberto entre os Estados-membros da Asean, um bloco regional de 10 nações que se orgulha de sua política de não agressão, diálogo pacífico e cooperação econômica.

Os deslocados de ambos os lados da fronteira rezaram anteriormente por um acordo de cessar-fogo. Em um abrigo de evacuação na província de Siem Reap, no Camboja, longe da fronteira, Ron Mao, de 56 anos, disse que ela e sua família fugiram de sua casa a um quilômetro da linha de frente quando os combates eclodiram na quinta-feira. Eles se refugiaram em um abrigo, mas se mudaram novamente para outro campo mais distante depois de ouvir bombardeios de artilharia.

"Não quero ver esta guerra acontecer. É muito difícil e não quero ficar fugindo assim", disse ela. "Quando soube que nosso primeiro-ministro foi negociar a paz, fiquei muito feliz, pois espero que cheguem a um acordo o mais rápido possível, para que eu e meus filhos possamos voltar para casa o mais rápido possível."

Os deslocados tailandeses ecoaram o sentimento. "Imploro ao governo. Quero que isso acabe rapidamente", disse a agricultora Nakorn Jomkamsing, de 63 anos, em um campo de evacuação em Surin, que abriga mais de 6 mil pessoas. "Quero viver em paz. Sinto falta da minha casa, dos meus animais de estimação, dos meus porcos, cães e galinhas", disse a mulher.