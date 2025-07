Suprema Corte dos EUA remove bloqueio a demissões em massa de funcionários federais

A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira (8) o bloqueio imposto por uma juíza de primeira instância às demissões em massa de funcionários federais determinadas pelo governo do presidente Donald Trump.

Depois de retornar à Casa Branca em janeiro, Trump ordenou às agências federais que elaborassem planos de redução de pessoal em larga escala. Para isso, criou uma comissão de eficiência governamental (DOGE), dirigida por meses pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk, que em junho entrou em choque com o presidente republicano.

Uma coalizão de sindicatos e organizações sem fins lucrativos processou o governo, alegando que este excedeu sua autoridade ao ordenar demissões em massa e reformas nas agências sem a aprovação do Congresso.

A juíza federal Susan Illston suspendeu temporariamente as demissões, argumentando que provavelmente precisavam da aprovação do Congresso.

No entanto, a Suprema Corte suspendeu esse bloqueio. A decisão foi baseada somente na questão da validade do decreto e do memorando que proclamavam os cortes.