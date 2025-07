Sul Global tem sido vítima de viés parcial em instituições globais, diz Modi

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu a reforma de instituições globais, citando nominalmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e bancos de desenvolvimento multilateral. Segundo ele, países do Sul Global têm sido vítimas de viés parcial e "sequer possuem um assento nas mesas de decisão chave", apesar de contribuir significativamente para a economia global.

As declarações aconteceram na reunião de abertura da cúpula do Brics, iniciada hoje, e foram compartilhadas por ele em seu perfil do X. A mensagem de Modi ecoa o posicionamento do grupo, refletido também nos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Rússia, Vladimir Putin.