Starmer: coalizão de apoio à Ucrânia precisa ser estabelecida agora, não depois do cessar-fogo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que a força multilateral de apoio à Ucrânia, proposta pelos britânicos e pela França, precisa ser "estabelecida agora, não depois do cessar-fogo com a Rússia". Nomeada "Coalizão dos Dispostos", a força-tarefa seria estabelecida em Paris. Starmer também expressou a vontade de que os Estados Unidos se juntem a esses esforços.