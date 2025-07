Síria quer cooperar com EUA para retomar acordo de segurança com Israel

O chanceler sírio declarou, nesta sexta-feira (4), que seu país está disposto a cooperar com os Estados Unidos para retomar o acordo de retirada de 1974 com Israel, que criou uma zona desmilitarizada supervisionada pela ONU na fronteira.

"A Síria aspira a cooperar com os Estados Unidos para voltar ao acordo de retirada de 1974", disse o ministro sírio das Relações Exteriores, Assad al Shaibani, em um telefonema com seu contraparte americano, Marco Rubio.

Os dois diplomatas também conversaram sobre as "agressões israelenses repetidas contra o sul da Síria", segundo um comunicado oficial.

O enviado americano para a Síria, Tom Barrack, assinalou, em entrevista ao jornal The New York Times, publicada na quinta-feira, que Síria e Israel mantinham conversas "significativas" com a mediação dos Estados Unidos para restabelecer a calma em sua fronteira.