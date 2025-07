Singapura é alvo de grave ciberataque; China nega acusações

Esse ataque, que apresenta um nível avançado de invasão conhecido como Ameaça Persistente Avançada (APT), pode comprometer a segurança nacional, revelou o ministro do Interior, K. Shanmugam, em um discurso na noite de sexta-feira (18).

Embora não tenha detalhado quem estaria por trás do grupo, o UNC3886 foi identificado pela Mandiant - empresa de cibersegurança de propriedade da Google - como um grupo de ciberespionagem ligado à China, envolvido em ataques em escala global.

A embaixada da China em Singapura afirmou no sábado estar "disposta a continuar cooperando com todas as partes, incluindo Singapura, para proteger conjuntamente a cibersegurança".