Setor privado dos EUA sofre primeira redução de empregos em anos

O setor privado dos Estados Unidos perdeu vagas de emprego inesperadamente em junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (2), um possível sinal de desaceleração do mercado de trabalho em meio às incertezas sobre a política tarifária do presidente Donald Trump.

Analistas veem sinais de que a maior economia do mundo pode estar mais fraca do que o esperado, com empresas incertas sobre suas redes de abastecimento e pressionadas com custos adicionais dos impostos.