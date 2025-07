Senadores dos EUA buscam armar Trump com fortes sanções contra Rússia

Trump indicou estar aberto à implementação dessa legislação em um momento em que suas relações com o homólogo russo, Vladimir Putin, estão cada vez mais frias.

O senador republicano Lindsey Graham garantiu ter a maioria no Senado a favor de sua proposta legislativa, que vem ganhando força enquanto os esforços de Washington para alcançar a paz na Ucrânia enfrentam dificuldades para obter sucesso.

Trump, que tem repetido estar "decepcionado" com Putin, enquanto Moscou lança mortais ataques com mísseis contra Kiev, já deu a entender que pode estar disposto a endurecer as sanções.